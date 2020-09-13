11-й день забастовки в Кривом Роге: на поверхность не выходят 229 горняков, их жены готовятся перекрывать движение транспорта

13 сентября, 2020, 12:22

В городе Кривой Рог Днепропетровской области уже 11-й день не утихает организованная забастовка горняков с ОАО "Криворожский железорудный комбинат"

Последние подробности со ссылкой на страницу главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца рассказывает Еспресо.TV.

По состоянию на 13 сентября 2020 г. на поверхность отказываются выходить 229 шахтеров, а именно:

шахта "Октябрьская" - 27;

шахта "Батькивщина" - 80;

шахта "Терновская" - 55;

шахта "Гвардейская" - 67.

Также сегодня в 15:00 начнется митинг перед главным офисом компании-работодателя, где в поддержку бастующих появился палаточный городок .

"Важно, что не только шахтеры, что их семьи самоорганизуются. А то, что происходит на КЖРК - под пристальным вниманием практически всех жителей города, на слуху всей Украины", - отмечает Волынец.

"Жены думают над усилением наземных протестов. Не исключают, что на этой неделе будут перекрывать движение транспорта", - добавляет председатель НПГУ.

Как уже сообщалось, в Кривом Роге уже несколько дней более 200 горняков четырех шахт ( "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская") ПАО "Криворожский железорудный комбинат" протестуют под землей - они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда .

Заместитель министра экономики Юлия Свириденко ведет с ними переговоры.

При этом на руководителей забастовки в Кривом Роге давят неизвестные. Профсоюз обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. КЖРК в равных частях принадлежит группам "Приват" Игоря Коломойского и "Метинвест" Рината Ахметова.

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