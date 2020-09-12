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Espreso.tvОбществоЖурналист "Схем" Ткач сообщил о проникновении неизвестных на опечатанный полицией чердак

Журналист "Схем" Ткач сообщил о проникновении неизвестных на опечатанный полицией чердак

Михаил Ткач
фото: Facebook
Журналист программы расследований "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) Михаил Ткач утром в субботу, 12 сентября 2020 года, сообщил о проникновении неизвестных на чердак, который опечатала полиция в рамках расследования дела о признаках установления "прослушивания "в его доме

Об этом он написал у себя на странице, передает Еспресо.TV .

"Около второго часа ночи я вернулся с работы. Когда стоял на кухне у окна, услышал у себя над головой шум на чердаке. Вышел во двор, чтобы контролировать выходы из четырех подъездов, ведущей на чердак. Вызвал полицию", - рассказал Ткач.

По его словам, люки на чердак был опечатан скотчем в рамках уголовного производства.

"Полиция обнаружила сорванніе " пломбы "в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак", - добавил Ткач.

  • В августе стало известно, как могли установить "прослушку" в доме журналиста Ткача.

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