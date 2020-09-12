 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский наградил украинского футболиста Зозулю орденом

Зеленский наградил украинского футболиста Зозулю орденом


фото: Getty Images
Украинский футболиста Романа Зозулю наградили орденом "За заслуги" III степени

Об этом сообщает Офис президента Украины .

Зозуля получил награду по случаю Дня физической культуры и спорта.

Футболиста отметили вместе с другими спортсменами и работниками спортивной отрасли "За весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".

Обладатель "Золотого мяча" 1986 г. Игорь Беланов президентским указом награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Роман Зозуля, который играет за испанский клуб "Альбасете" известен своей волонтерской деятельностью. С 2014 года он регулярно помогает украинским военным.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

12 сентября, 2020 суббота

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать