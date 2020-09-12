Зеленский наградил украинского футболиста Зозулю орденом

12 сентября, 2020, 20:23

Украинский футболиста Романа Зозулю наградили орденом "За заслуги" III степени

Об этом сообщает Офис президента Украины .

Зозуля получил награду по случаю Дня физической культуры и спорта.

Футболиста отметили вместе с другими спортсменами и работниками спортивной отрасли "За весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".

Обладатель "Золотого мяча" 1986 г. Игорь Беланов президентским указом награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Роман Зозуля, который играет за испанский клуб "Альбасете" известен своей волонтерской деятельностью. С 2014 года он регулярно помогает украинским военным.

Напомним, 12 мая Роман Зозуля получил награду операции Объединенных сил "За победу и верность".

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