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Espreso.tvОбществоВ Ровно агент ФСБ пытался взорвать водозабор, - СБУ

В Ровно агент ФСБ пытался взорвать водозабор, - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента ФСБ РФ, который передавал врагу информацию военного характера, а также пытался совершить диверсию на одном из важных объектов критической инфраструктуры Ровенской области

Об этом передает Еспресо.TV .

Как сообщил днем в субботу, 12 сентября 2020 года, пресс-центр СБ Украины, оперативники и следователи органов безопасности установили, что в мае 2020 житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил.

В сентябре 2020 агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканал".

Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки ним взрывного устройства.

Совершение диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры могло бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области. Это имело бы негативные последствия в экономической, социальной и санитарно-эпидемиологической сферах жизнедеятельности региона.

Сейчас решается вопрос о сообщение следователями СБУ задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как отмечается, разоблачение агента происходило под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры.

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