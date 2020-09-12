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Espreso.tvОбществоВ поддержку горняков Кривого Рога, которые бастуют под землей, под офисом КЖРК появился палаточный городок

В поддержку горняков Кривого Рога, которые бастуют под землей, под офисом КЖРК появился палаточный городок

В Кривом Роге под землей продолжают протестовать более 250 горняков 4 шахт

Шахтеры требуют повышения зарплат и удовлетворительных условий труда. В поддержку коллег, под админзданием КЖРК установили палатки, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 0564.ua .

Начиная с 3 сентября, в Кривом Роге проходит акция протеста горняков. К горняков шахты "Октябрьская" присоединились горняки шахт "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская". Они не поднялась на поверхность после смены. Нескольким шахтерам стало плохо из-за длительного пребывания под землей и их подняли на поверхность и передали медикам, напоминает издание.

В поддержку коллег, протестующих под землей, горняки ежедневно выходят под административное здание КЖРК и требуют от руководства выполнить просьбу трудового коллектива.

Сейчас переговоры не дали никаких последствий.

  • Как уже сообщалось, в Кривом Роге уже несколько дней более 250 горняков четырех шахт ( "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская") ПАО "Криворожский железорудный комбинат" протестуют под землей - они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда .
  • Заместитель министра экономики Юлия Свириденко ведет с ними переговоры.
  • При этом на руководителей забастовки в Кривом Роге давят неизвестные . Профсоюз обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова.
  • "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. КЖРК в равных частях принадлежит группам "Приват" Игоря Коломойского и "Метинвест" Рината Ахметова.

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