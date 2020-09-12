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Espreso.tvОбществоВ Минске секретаря Координационного совета, который скрывается в Украине, обвинили в краже $ 154 тыс.

В Минске секретаря Координационного совета, который скрывается в Украине, обвинили в краже $ 154 тыс.

Иван Кравцов
фото: Укрінформ
Против ответственного секретаря Координационного совета Беларуси Ивана Кравцова, который недавно уехал в Украину, возбуждено уголовное дело

Об этом заявил Артем Дунько, представитель подконтрольного режима Лукашенко Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода .

Утверждается, что Кравцова подозревают в "краже путем злоупотребления служебным положением": мол, он и его компания похитили 400 тыс. белорусских рублей (равна $ 154 тыс.) у Минского часового завода, и это якобы был уличен ДФР.

По данным ведомства, Кравцов является одним из фактических руководителей "Архитектурного бюро 35" и одновременно заместителем директора Минского часового завода. В 2015-2019 годах от имени завода он заключил контракты на предоставление услуг близким ему "Архитектурным бюро 35", которые фактически не выполнялись. Как результат, Минский часовой завод с февраля 2015 по май 2019 перечислил компании около 400 000 рублей.

Такова точка зрения белорусских силовиков.

Сейчас ДФР проводит обыски, изъятия документов и имущества, допросы свидетелей. Затем дело передадут в Следственный комитет Республики Беларусь.

Согласно действующему белорусскому законодательству, кража путем злоупотребления служебным положением наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.

  • 8 сентября Иван Кравцов, пресс-екретарь, член Координационного совета, и его собрат Антон Роднянков были вынуждены в принудительном порядке выехать из Беларуси в Украину после задержания в Минске 7 сентября.
  • Белорусские спецслужбы также планировали выдворение из страны Марию Колесниковой, но дорогой к украинской границе она порвала паспорт и сбежала из машины.
  • Вечером 8 сентября Раднянков и Кравцов на пресс-конференции в Киеве сообщили подробности своего задержания и перемещения к границе. При этом Кравцов отметил, что после задержания в Минске ему угрожали уголовной ответственностью и показывали "документы", которые должны были подтвердить его "незаконной деятельности" на предыдущих работах.

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