В Минске секретаря Координационного совета, который скрывается в Украине, обвинили в краже $ 154 тыс.
Об этом заявил Артем Дунько, представитель подконтрольного режима Лукашенко Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода .
Утверждается, что Кравцова подозревают в "краже путем злоупотребления служебным положением": мол, он и его компания похитили 400 тыс. белорусских рублей (равна $ 154 тыс.) у Минского часового завода, и это якобы был уличен ДФР.
По данным ведомства, Кравцов является одним из фактических руководителей "Архитектурного бюро 35" и одновременно заместителем директора Минского часового завода. В 2015-2019 годах от имени завода он заключил контракты на предоставление услуг близким ему "Архитектурным бюро 35", которые фактически не выполнялись. Как результат, Минский часовой завод с февраля 2015 по май 2019 перечислил компании около 400 000 рублей.
Такова точка зрения белорусских силовиков.
Сейчас ДФР проводит обыски, изъятия документов и имущества, допросы свидетелей. Затем дело передадут в Следственный комитет Республики Беларусь.
Согласно действующему белорусскому законодательству, кража путем злоупотребления служебным положением наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.
- 8 сентября Иван Кравцов, пресс-екретарь, член Координационного совета, и его собрат Антон Роднянков были вынуждены в принудительном порядке выехать из Беларуси в Украину после задержания в Минске 7 сентября.
- Белорусские спецслужбы также планировали выдворение из страны Марию Колесниковой, но дорогой к украинской границе она порвала паспорт и сбежала из машины.
- Вечером 8 сентября Раднянков и Кравцов на пресс-конференции в Киеве сообщили подробности своего задержания и перемещения к границе. При этом Кравцов отметил, что после задержания в Минске ему угрожали уголовной ответственностью и показывали "документы", которые должны были подтвердить его "незаконной деятельности" на предыдущих работах.
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