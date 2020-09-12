В Минске ОМОН жестко разгоняет участников женского шествия

12 сентября, 2020, 17:26

В столице Беларуси силовики начали разгонять и задерживать участников женского шествия

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" .

В Минске 12 сентября проходит очередное женское шествие протеста. Участниц акции разгоняются и задерживают силовики.

Перед городской ратушей собралось несколько тысяч женщин. Полиция предупредила женщин о том, что акция несанкционированная. Потом приехали автобусы с тонированными окнами и начались задержания.

На глазах корреспондента "Свободы" женщинам удалось спасти от задержания нескольких участников акции. Женщины заблокировали автобусы с задержанными, выкрикивая "Отпускай!".

Также белорусские силы безопасности заблокировали несколько сотен женщин возле ресторана "Гамбринус". Уже задержаны десятки женщин. Сейчас участницы шествия расходятся.

Зачистка на площади Свободы почти закончена. Некоторым женщинам удалось спастись. Считается, что сотни женщин могли быть задержаны. Силы безопасности ищут участниц акции во дворах, журналистов вытесняют с площади.

12 сентября белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову перевезли из СИЗО в Минске в следственный изолятор в Жодино.

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