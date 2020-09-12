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Espreso.tvКриминалВ Киеве из-за заминировании ТРЦ Ocean Plaza эвакуировали 5 тыс. Человек

В Киеве из-за заминировании ТРЦ Ocean Plaza эвакуировали 5 тыс. Человек


фото: Укрінформ
В столичную полицию поступило сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza, эвакуированы около 5 тыс. Человек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Людей уже вывели из ТРЦ. Ориентировочное количество эвакуированных - около 5 тыс.

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