В Киеве из-за заминировании ТРЦ Ocean Plaza эвакуировали 5 тыс. Человек
12 сентября, 2020, 16:09
В столичную полицию поступило сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza, эвакуированы около 5 тыс. Человек
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.
Людей уже вывели из ТРЦ. Ориентировочное количество эвакуированных - около 5 тыс.
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