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Espreso.tvОбществоВ Черновцах BMW протаранил ограждение и "завис" на заборе. Водитель сбежал

В Черновцах BMW протаранил ограждение и "завис" на заборе. Водитель сбежал

Утром субботы, 12 сентября 2020 года, автомобиль BMW вылетел на ограждение частного хозяйства на улице Винниченко, что в городе Черновцы

Подробности со ссылкой на Molbuk.ua рассказывает Еспресо.TV .

По предварительной информации, пострадавших нет. Однако водителя автомобиля после аварии на месте тоже не оказалось.

В результате ДТП повреждено ограждение и дорожный отбойник возле остановки общественного транспорта "Улица Кармелюка". Сам же автомобиль оказался на заборе возле жилого дома.

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