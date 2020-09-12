В Черновцах BMW протаранил ограждение и "завис" на заборе. Водитель сбежал
12 сентября, 2020, 13:06
Утром субботы, 12 сентября 2020 года, автомобиль BMW вылетел на ограждение частного хозяйства на улице Винниченко, что в городе Черновцы
Подробности со ссылкой на Molbuk.ua рассказывает Еспресо.TV .
По предварительной информации, пострадавших нет. Однако водителя автомобиля после аварии на месте тоже не оказалось.
В результате ДТП повреждено ограждение и дорожный отбойник возле остановки общественного транспорта "Улица Кармелюка". Сам же автомобиль оказался на заборе возле жилого дома.
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