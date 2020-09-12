Украинский видеоблоггер Андрей Полтава будет бороться за пост мэра Полтавы

12 сентября, 2020, 15:29

Известный украинский видеоблоггер, автор и ведущий "Вата Шоу" на телеканале "Прямой", волонтер Андрей Полтава (Карпов) будет баллотироваться на должность городского головы Полтавы от партии "Европейская Солидарность"

Об этом он объявил на своей странице в Facebook.

Видеообращение Андрей Полтава написал на заброшенной остановке общественного транспорта, отметив, что она символизирует, как в Полтаве остановилось время.

В видеообращении Андрей Полтава рассказал, что родился в Полтаве, закончил школу и университет, долгое время занимался волонтерством и вопросами информационной защиты Украины. А сейчас защиты от коррупции и непрофессионализма требует его родной город.

"Решил идти на выборы городского головы Полтавы от единой проукраинской, проевропейской партии "Европейская Солидарность". Считаю, что именно наша команда, молодая, патриотическая, профессиональная сможет разрушить коррупционные схемы, которые здесь есть, и позволит Полтаве наконец расти", - сказал Полтава .