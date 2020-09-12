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Espreso.tvОбществоУкраина стала участницей "Партнерства Биарриц"

Украина стала участницей "Партнерства Биарриц"

В субботу, 12 сентября 2020 года, Украина получила официальный статус участницы "Партнерства Биарриц" - международной инициативы равных прав и возможностей для всех

Об этом со ссылкой на Пресс-служба главы государства передает Еспрессо.TV .

В мае Кабинет Министров Украины путем голосования поддержал присоединение страны к международному "Партнерства Биарриц". После этого МИД направило соответствующий запрос украинского правительства в Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики с заявлением об участии Украины в проекте на постоянной основе.

Сегодня официальный письменный ответ министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен на торжественной встрече по случаю официального присоединения Украины к международному "Партнерству Биарриц", в котором приняли участие супруга президента Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вицепремьерминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, послы стран Группы семи (G7) и Швеции, а также представители международных организаций.

В своем приветственном слове Этьен де Понсен отметил:

"Франция рада найти в Украине нового партнера и вместе продвигать права женщин и девушек, и мы надеемся, что это сотрудничество будет долгим и плодотворным. Мы также приглашаем Украину к участию в Форуме" Поколение равенства ", организованном ООН-Женщины, Мексикой и Францией с целью мобилизации всех, кто работает для установления равенства между женщинами и мужчинами и берет на себя амбициозные обязательства в этой сфере ".

В рамках аартнерства Украины как полноправная участница обязуется в пяти сферах. Это развитие безбарьерной публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильных групп населения; обучения принципов равенства женщин и мужчин; предотвращения насилия; уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин; создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.

Справка

"Партнерство Биарриц" был основан лидерами стран Группы семи (G7) на саммите в городе Биаррице (Франция) 25 августа 2019 под председательством президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

Цель инициативы - усилить ответственность и консолидировать усилия международного сообщества по достижению гендерного равенства.

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