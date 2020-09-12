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Espreso.tvОбществоРазминирование на Донбассе: очищено еще 10 га

Разминирование на Донбассе: очищено еще 10 га

В зоне боевых действий на Донбассе продолжается разминирование. В прифронтовых районах саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины дополнительно разминировано более 10 гектаров территории

По состоянию на 07:00 утра субботы, 12 сентября 2020 года, и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил.

"Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8267 гектаров территории и 23 гектаров акватории", - отмечается в сообщении.

Суммарно уже изъято и уничтожено 48366 взрывоопасных предметов.

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