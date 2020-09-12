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Espreso.tvМирПосольство Швеции в Беларуси приютило избитых ОМОНом

Посольство Швеции в Беларуси приютило избитых ОМОНом

Отец и сын Кузнечики
Отец и сын, 47-летний Виталий и 29-летний Владислав Кузнечик из Витебска, которые подали документы на политическое убежище, провели ночь в помещении шведского посольства в Минске

Подробности со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода рассказывает Еспресо.TV .

"Мы ночевали, нас здесь кормят, пока все хорошо, с нами хорошо ведут. Но что будет дальше, пока неизвестно, мы будем надеяться на лучшее", - заявил Кузнечик-старший.

В субботу посольство закрыто, беженцы провели ночь на его территории, подтвердили "Свободе" его работники. Как будет развиваться ситуация с просьбой беженцев о предоставлении убежища, станет известно позже.

Виталь Кузнечик и его сын, который занимается торговлей 11 сентября попросили политического убежища в посольстве Швеции в Минске, опасаясь преследования силами безопасности за участие в акции протеста 6 сентября во Витебске. Они прятались несколько дней, зная, что их ищут силовики.

"Вчера после 10:00 мы пришли в посольство, позвонили в домофон, нам не открыли и сказали, что не дают политического убежища. Но нам уже негде было деваться, и мы перескочили через забор на задний двор. Мы включили телефоны, когда мы были в посольстве. За 10 минут посольство было окружено спецназом, вышел водитель посольства. мы некоторое время скрывались под лестницей, а спецназ угрожающе кричал: "Дайте их нам, они разыскиваются!". Но нас никто не предал, мы ждем результатов. мы попросили посольство нас не отпускать, иначе нас преследовать, неизвестно, что "сошьют", и угроза жизни ", - сказал Виталий Кузнечик.

Посольство Королевства Швеция в Республике Беларусь

По словам Виталия Кузнечика, он с сыном - обеспеченные люди. У сына двое детей 7 и 4 лет. Поэтому на такой шаг они решились не из экономических соображений.

Виталий говорит, что они не согласны с результатами выборов и против действующей власти в Беларуси, поэтому каждое воскресенье они выходили на акции протеста. Сначала все было мирно, а 6 сентября начались суровые задержания. Силовики выхватили людей из колонны, били палками и бросали в автозаки.

"Сына схватили, он бежал, меня избили, избили около семи спецназовцев, затем прыснули газом в глаза, после чего зрение упал. Мой сын это увидел и побежал ко мне, а люди побежали за ним. Он прыгнул в милицейский толпу и выхватил меня. у меня в руках был зонтик и газета, я не дрался, я лежал на земле. Мой сын выхватил меня, толпа подбежал, а милиция отступила. Мы отошли во двор, люди дали воды, чтобы промыть глаза. Мы боялись возвращаться домой и пошли к знакомых. Выяснилось, что нас разыскивает милиция ", - добавил Виталий.

Виталь говорит, что Швеция - самая гуманная страна, поэтому они решили обратиться к ней за помощью.

Представительница правозащитной организации Human Constanta Анастасия Лойко заявила, что согласно Конвенции ООН о статусе беженцев, может обращаться к любым работников определенного государства.

"Посольство Швеции является территорией Швеции. Итак, согласно процедуре, люди могут это делать, и теперь все зависит от внутренних процедур, насколько это предусмотрено национальным законодательством Швеции. В принципе, эти граждане имеют шанс получить убежище, и они имеют на это право" , - отметила правозащитница.

По словам Насти Лойко, шведские власти обязаны начать соответствующую процедуру.

Сотрудники шведского посольства кормят отца и сына из Витебска

 

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