Портников: Путину нужно перемирие, чтобы углублять пропасть между украинской властью и народом

12 сентября, 2020, 19:58

Виталий Портников заявил, что Россия использует перемирие на Донбассе для углубления пропасти между украинской властью и патриотически настроенной частью общества

Об этом Виталий Портников заявил в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

По его словам, сейчас вырисовывается ответ на вопрос - зачем России вообще было нужно это перемирие.

"Можно ответить на него так, как отвечает Владимир Зеленский , которому почему-то хочется думать, что Владимир Путин хочет закончить эту войну. А можно отвечать реалистично: для чего Путин совершает те или иные действия", - сказал Портников.

По его мнению, Кремль хочет подтолкнуть Киев к прямым переговорам с "ДНР" и "ЛНР".

"И в принципе, можно сказать, что Кремль своего уже почти достиг. Потому что ультиматум Украине выдвигал не какой-нибудь российский военный, а так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин. И после этого ультиматума возникла идея совместной инспекции украинских военных с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. То есть с представителями наемников из ОРДЛО, чего раньше не было, потому что инспекции были украинские и российские", - напомнил Портников.

Он уточнил, что инспекция, которая должна была состояться, но не состоялась, должна была пройти с участием украинских военных, представителей ОБСЕ и представителей ОРДЛО.

"Фактически Москва достигла своей цели, которой она хотела своего времени. Координационный совет, на который согласился Андрей Ермак, там тоже не было россиян. Они были посредниками, вместе с немцами и французами. Здесь их вообще нет - украинцы и ОРДЛО. Гражданский конфликт. Вот это, на что Путин хочет вывести Зеленского ", - подчеркнул Портников.

Он добавил, что другая цель Путина - углублять пропасть между украинской властью и украинским народом.

"Я бы сказал - патриотической частью общества. Мы видим, что Зеленский ничего не говорит о гибели украинского военного. Он прямо это говорит, когда у него спрашивают - это один человек, а я должен отвечать за всех. Это удивительно со стороны верховного главнокомандующего, который отвечает за жизнь каждого солдата", - сказал Портников.

По его убеждению, идея совместного патрулирования ухудшает саму атмосферу в отношениях между властью и патриотами.

"А Путин тоже этого добивается. Потому что ему нужна здесь дестабилизация. Ему же не мир здесь нужен, ему нужна здесь такая ситуация, при которой разрушается сама государственная структура, и тогда можно будет оккупировать уже Харьков с Одессой, а не только Донецк и Луганск. Он идет этим путем ", - констатировал Портников.

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