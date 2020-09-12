Ориентация - север: журналисты Watchdogs нашли активы олигарха Коломойского в России

12 сентября, 2020, 09:59

Несмотря на то, что Игорь Коломойский утверждает, что у него нет бизнеса в России, группе "Приват", подконтрольной олигарху, принадлежит корпорация по изготовлению ПЭТ-упаковки и изделий из пластмассы "Ретал", которая имеет аж 11 филиалов в РФ

Кроме того, в Москве до сих пор работает бизнес-центр Коломойского, который в 2014 году переписали на партнера Коломойского, сына советского генерала КГБ, Дмитрия Рябоконя.

Эти активы Кремль может еще использовать для влияния и давления на украинского олигарха.

Об этом говорится в расследовании журналистов Watchdogs.Розслидування на "Прямом".

В настоящее время "Ретал" предприятие зарегистрировано в Киеве. Владелец - "Ретал Индастриз Лимитед". Остров Кипр, город Лимассол. Впрочем, основной потенциал предприятия еще с 1994 года сосредоточен в России, где до 11 мощных филиалов.

Информационно-аналитическая система You Control показывает, что "Ретал Украина" имеет отношение к условной группе "Приват" не когда-то в прошлом, а прямо сейчас.

Это подтверждает и менеджмент компании, а также кипрских фирм. Среди них - давний менеджер Коломойского Юрий Хмара. Генеральный директор "Ретал" - извечный партнер олигарха Анатолий Мартынов. Мартынов - бизнесмен из Днепра, бенефициар компаний "Щедро" и "Оптимусагро Трейд". Оба эти холдинги, по данным реестра You Control связанные с так называемой финансово-промышленной группой "Приват". И даже больше, сам Мартынов на этом же ресурсе указан как связанное с Коломойским лицо.

Поэтому факт остается фактом, люди связанные с ним многими бизнес-связями до сих руководят компанией "Ретал".

Также Коломойский связан с московским бизнес-центром "Элит-Холдинг" в 15 минутах пешей прогулки от Кремля.

Когда "дочка" ПриватБанка - Москомприватбанк - купила его в 2001 году. Его кадастровая стоимость - 16,5 млрд рублей или 23 миллиона долларов. То есть формальная минимальная цена - не менее 60-70 миллионов долларов.

У фирмы "Элит-Холдинг", принадлежащий бизнес-центр, было четыре учредителя: россиянин Дмитрий Рябоконь (25% акций), Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и еще один соучредитель украинского ПриватБанка Алексей Мартынов (им принадлежало 75%).

Они успешно зарабатывали на аренде деньги до лета 2014-го года, когда Следственный комитет РФ наложил арест на имущество украинских бизнесменов, потому, что тогда Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА и занял "патриотическую" позицию.

Через пять дней после визита следователей, компания "Элит-Холдинг" заявила, что закрывается, а здание переходит в собственность ООО "Сити-Холдинг". Это компания-клон: тот же адрес, номера телефонов, вид деятельности и даже руководитель. Единственное отличие - в списке совладельцев нет ни одного украинца. Всеми акциями отныне владеет Дмитрий Рябоконь.

Российский суд прямо говорит, что Рябоконь - просто подставной владелец, не имеет права распоряжаться бизнес-центром. Впрочем, новый "владелец" до сих пор судится за здание, но арендный бизнес в бизнес-центре продолжается - он исправно работает и сейчас и зарабатывает деньги.

Поэтому, формальный арест здания выглядит скорее как козырь в рукаве для переговоров Коломойского с российскими властями когда-то в будущем.

Дмитрий Рябоконь, который им руководит - это не просто какой-то случайный бизнесмен. Он - сын бывшего генерала КГБ Владимира Рябоконя, который много лет возглавлял российский "Москомприватбанк". То есть это сын одного из ключевых партнеров Коломойского в России.

Сейчас Коломойский утверждает, что Рябокони украли у него общее имущество, которое было лишь "мелкой портфельной инвестицией". Называть актив в 60-70 миллионов долларов "мелкой инвестицией" - это очень не похоже на Коломойского.

Тот факт, что российские суды Рябоконю не отдают спорное здание, не признавая его реальным владельцем. Так что Игорь Валерьевич имеет все шансы сторговаться за свои 50 млн и вопрос лишь в том: кому и что он предложит там взамен?