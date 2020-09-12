ОПЗЖ определилась с кандидатом в мэры Одессы, - источники

12 сентября, 2020, 10:15

Кандидатом на должность городского головы Одессы от "Оппозиционного платформы "За жизнь" стал народный депутат, председатель Одесской областной государственной администрации времен Януковича Николай Скорик

Руководство политсилы после длительных колебаний остановило свой выбор на Скорик. Основными его конкурентами были однопартиец Татьяна Плачкова и Дмитрий Голубов, в прошлом приближенный к действующему городскому одесскому мэру Геннадию Труханову. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказывает интернетгазета Думская.net, передает Еспресо.TV .

Как отмечается, в пользу нардепа сыграли политический и управленческий опыт, неплохая узнаваемость среди одесситов, перевесило негативное бэкграунд - "низкий рейтинг и причастность к таким резонансным делам, как избиение журналистов 19 февраля 2014".

"Напомним, в 2013-2014 гг. Скорик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Во время Революции Достоинства открыл двери ОГА для пророссийских боевиков разного толка - от левых до ультраправых. Прославился на всю страну закладкой дверей администрации бетонными блоками. 19 февраля 2014 года по приказу или с молчаливого согласия (есть разные версии) Скорика группа молодых побила активистов проукраинских сил, митинговали перед ОГА, и работников СМИ ", - пишет издание.

Проведение местных выборов назначен на 25 октября 2020 года.

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