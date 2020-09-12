ОПЗЖ определилась с кандидатом в мэры Одессы, - источники
Руководство политсилы после длительных колебаний остановило свой выбор на Скорик. Основными его конкурентами были однопартиец Татьяна Плачкова и Дмитрий Голубов, в прошлом приближенный к действующему городскому одесскому мэру Геннадию Труханову. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказывает интернетгазета Думская.net, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, в пользу нардепа сыграли политический и управленческий опыт, неплохая узнаваемость среди одесситов, перевесило негативное бэкграунд - "низкий рейтинг и причастность к таким резонансным делам, как избиение журналистов 19 февраля 2014".
"Напомним, в 2013-2014 гг. Скорик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Во время Революции Достоинства открыл двери ОГА для пророссийских боевиков разного толка - от левых до ультраправых. Прославился на всю страну закладкой дверей администрации бетонными блоками. 19 февраля 2014 года по приказу или с молчаливого согласия (есть разные версии) Скорика группа молодых побила активистов проукраинских сил, митинговали перед ОГА, и работников СМИ ", - пишет издание.
- Проведение местных выборов назначен на 25 октября 2020 года.
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