НАТО там больше не шевелится: Лукашенко решил отвести войска от западной границы Беларуси

12 сентября, 2020, 20:39

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отвести войска от западной границы страны, поскольку "НАТО завершило там учения"

Об этом сообщает БелТА.

"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долго без нужды держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более, что это дорого стоит", - сказал Лукашенко на совещании с силовым блоком Совета безопасности Беларуси.

Он добавил, что если ситуация на границе, как и раньше, то белорусская армия будет действовать исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.

Напомним, 16 августа Александр Лукашенко предупредил об угрозе со стороны НАТО .

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