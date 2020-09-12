Народный депутат Олег Синютка представил команду от "Европейской солидарности" во Львовский горсовет

12 сентября, 2020, 15:15

Среди кандидатов - действующие депутаты, медики, журналисты, педагоги и общественные активисты

Об этом сообщает "Еспресо.Захид" .

По словам Олега Синютки, партия "Европейская солидарность" идет на местные выборы, чтобы побеждать.

"Наша команда знает, что и как нужно делать. Это люди, которые будут вместе с львовянами на протяжении всей каденции, - уверяет депутат. - Я убежден, когда через четыре года мы будем отчитываться перед нашими горожанами, каждый житель скажет, что Львов стал городом, где хочется жить и творить, с которым каждый человек связывает свою судьбу, потому что это команда победителей. Мы идем для того, чтобы предложить свои услуги львовянам. Такая некомфортная жизнь, которую сейчас создала власть жителям Львова, - безобразие. Люди не имеют работы, тратят время в "пробках", не могут отдать своих детей в садики или школы. Это нужно прекратить ".

Название программы, с которой команда "Европейской солидарности" идет на местные выборы, "Пришло время Львова". Среди кандидатов - действующая депутат Ульяна Пак. Сейчас женщина возглавляет команду в Железнодорожном районе города.

"У нас есть основные задачи в городе, которые ставит перед собой команда и наш кандидат Олег Синютка. Прежде всего превратить Львов в центр образования, науки и инновационной экономики. Мы видим, что нужно возрождать нашу промышленность и производство. Нельзя связывать жизнедеятельность города только с туризмом, потому что во время пандемии туризм упал и многие остались без работы. более того, есть проблемы, которые годами не решают: некомфортный транспорт, мусор, нехватка школ, садиков - эти вопросы никуда не исчезают и никто их не решает. Во время коронавируса для меня большим вопросом стало оборудование медицинских учреждений. Десятки лет больницы приходили в упадок, и никто надлежащим образом не удерживал. Я уверена, что вместе мы достигнем многих целей и выполним задачи, которые перед собой поставили ".

Напомним, 6 сентября на многотысячном вече в центре Львова народный депутат Олег Синютка заявил о своем намерении баллотироваться на пост львовского городского головы от "Европейской солидарности". Решение нардепа поддержал лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко . Он заявил, что главой Львова должен быть общенациональный лидер, представляющий единую общенациональную проукраинскую силу, и в то же время крепкий хозяйственник. Таким человеком, по мнению пятого президента, является Олег Синютка.

Фото: Кристина Парубий и пресс-служба "Европейской солидарности"