Нацполиция схватила россиянина, устроившего в кафе под Киевом стрельбу из травмата
Им оказался 32-летний гражданин Российской Федерации, который уже имел проблемы с законом, передает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области Еспресо.TV .
Оперативники задержали злоумышленника в городе Киев, где он скрывался от правоохранителей.
Перед этим группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроили конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.
Установлено, что именно этот человек прибыл из столицы и во время инцидента из травматического оружия ранил двух жителей города Украинка, при жизни которых в дальнейшем боролись врачи.
Сейчас иностранец задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Мера пресечения для задержанного выберет суд.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников стрельбы у кафе, продолжаются.
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