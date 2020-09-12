На выборах во Львове лидирует "Европейская Солидарность" - 36%, "Слуга народа" балансирует на грани проходного барьера

12 сентября, 2020, 11:13

Партию Порошенко на выборах в горсовет Львова готовы поддержать 36% - об этом свидетельствуют результаты опроса львовского социологического агентства Fama. С октября прошлого года "Европейская Солидарность" существенно нарастила поддержку (с 23%) и стабильно демонстрирует значительный отрыв от политических конкурентов, отмечают социологи

Партию "Самопомощь" готовы поддержать 20% опрошенных. Во Львовском горсовете также имеют шансы попасть партия "Варта" - 10%, "Свобода" - 8%, "Голос" - 7%.

Партия "Слуга народа" балансирует на грани проходного барьера с рейтингом 5%. С октября 2029 поддержка партии Зеленского во Львове упала в 3,5 раза (с 18%).

Другие партии набирают менее 5%. В частности, "Батькивщина" - 4%, Украинская галицкая партия - 2%, Гражданская позиция - 2%, "Сила и честь" - 2%.

Опрос проведен социологическим агентством Fama с 1 по 7 сентября 2020 года. Всего было опрошено 800 жителей Львовской ОТГ в возрасте от 18 лет. Выборочная совокупность репрезентативна в совершеннолетнего населения Львова. Опрос проводился методом face-to-face интервью по месту поживание респондента.