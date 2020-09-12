На столичной Троещине мотоцикл не разминулся с Mitsubishi
12 сентября, 2020, 11:41
Утром субботы, 12 сентября 2020 года, на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера, что в Деснянском районе города Киева, произошло столкновение мотоцикла Ducati и автомобиля Mitsubishi Grandis
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил пилот итальянского басню, с которыми был госпитализирован в больницу.
Механизм ДТП устанавливается.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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