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Espreso.tvОбществоНа столичной Троещине мотоцикл не разминулся с Mitsubishi

На столичной Троещине мотоцикл не разминулся с Mitsubishi

Утром субботы, 12 сентября 2020 года, на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера, что в Деснянском районе города Киева, произошло столкновение мотоцикла Ducati и автомобиля Mitsubishi Grandis

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил пилот итальянского басню, с которыми был госпитализирован в больницу.

Механизм ДТП устанавливается.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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