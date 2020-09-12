Лауреатом премии им. Василия Стуса стал Ахтем Сеитаблаев

12 сентября, 2020, 18:25

Лауреатом премии им. Василия Стуса 2020 года стал режиссер Ахтем Сеитаблаев

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ахтем Сеитаблаев получил награду 12 сентября во время церемонии награждения премией Василия Стуса.

Премию имени Василия Стуса ежегодно вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции.

Это одна из самых давних украинских премий в области культуры.

В 1989 году ее основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Начиная с 2016 года, Украинский ПЕН и партнеры - Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство «Дух и Литера" - продолжили эту инициативу.

Кандидатов на соискание премии выдвигало жюри в составе:

Мирослав Маринович - председатель жюри, публицист, член-основатель Украинской Хельсинской группы, почетный президент Украинского ПЕН;

Влад Троицкий - театральный режиссер, основатель Центра современного искусства «ДАХ», лауреат Премии им. В. Стуса по 2019;

Андрей Курков - украинский писатель, президент Украинского ПЕН;

Богумила Бердыховская - публицист, руководитель департамента стипендий Национального центра культуры в Варшаве;

Оля Гнатюк - исследователь, профессор НаУКМА и Варшавского университета, вице-президенткой Украинский ПЕН;

Юрий Прохасько - эссеист, переводчик;

Александр Саврук - декан Киево-Могилянской Бизнес Школы;

Элеонора Соловей - литератературовед;

Дмитрий Стус - директор Музея им. Шевченко;

Леонид Финберг - главный редактор издательства "Дух и Литера", член Исполнительного совета Украинского ПЕН.

Премию получали Афанасий Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, сестры Тельнюк, Александр Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк.

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