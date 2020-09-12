Хасиды из США надеются на "религиозное исключение" и въезд 2 тыс. паломников в Украину
Об этом со ссылкой на Религиозно-информационную службу сообщает Еспресо.TV .
"Американские хасиды, которые надеются на исключение из-за запрета на выезд, получили поддержку от 26 республиканских членов Конгресса США, которые подписали письмо с просьбой к государственному секретарю Майка Помпео призвать Украину впустить американских граждан", - отмечается в сообщении.
Наряду с призывом к Украине пойти на "ограниченное религиозное исключение" для до двух тысяч человек, в письме говорится, что хасиды уважать требования безопасности Украины, включая необходимостью "оставаться видомремлено от местного населения".
"В постановлении о закрытии украинской границы есть как минимум десяток исключений, включая возможностью студентам, дипломатам и деятелям культуры прибывать по приглашению ... Со всем уважением просим Вас рассмотреть эту просьбу, учитывая прекрасные отношения между Соединенными Штатами, Украиной и еврейскими общинами. Мы убеждены, что это ограниченное исключения, со всеми связанными с этим ограничениями, позволит продолжаться этой длительной религиозной традиции в безопасности ", - говорится в письме.
Указано, что раввин Ритти, житель города Монс, штат Нью-Йорк, рассказал, что посещение могилы цадика Нахмана на Рош ха-Шана является центральным положением Брацлавского хасидизма.
"Нам было дано обещание, что душа на том свете каждого, кто придет к его могиле на Рош ха-Шана, будет молиться, чтобы этот человек имел благословенный новый год", - сказал раввин Ритти.
По его словам, он переболел COVID-19 и имеет много антител, но готов соблюдать требования безопасности, таких как ношение маски, социальное дистанцирование или измерения температуры.
"Я глубокое уважение ко всем вероисповеданиям и верю, что Украина разработала свои ограничения на путешествия с хорошими намерениями. Но я также верю, что они должны найти нестандартные пути пойти на встречу верующим людям с соблюдением требований безопасности и здравого смысла ", - сказал автор письма конгрессмен США Джефф Данкен.
По словам директора еврейской организации Нахмана Мостофського, хасиды ждали этого целый год, экономили каждую копейку которую могли отложить, чтобы поехать, и эти люди верят, что поездка в Умань на самом деле поможет им от COVID-19.
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