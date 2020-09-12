Глава Черниговской ОГА Прокопенко подал в отставку
12 сентября, 2020, 17:12
Председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал в отставку
Об этом Прокопенко сообщил в facebook.
По его словам, главной причиной такого решения стала невозможность влиять на кадровую политику.
"Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона ", - написал Прокопенко.
- Напомним, Андрея Прокопенко был назначен председателем Черниговской ОГА в ноябре 2019 года.
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