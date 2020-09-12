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Espreso.tvОбществоГБР возбудило производство по поводу возможного срыва операции по задержанию "вагнеровцев", - Венедиктова

ГБР возбудило производство по поводу возможного срыва операции по задержанию "вагнеровцев", - Венедиктова


фото: Укрінформ
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Государственное бюро расследований возбудило несколько дел за возможный срыв операции по задержанию членов российской ЧВК "Вагнера"

Об этом Венедиктова заявила в интервью Шустеру на канале Shuster online.

По ее словам, ГБР возбудило несколько уголовных дел по заявлениям о срыве возможной спецоперации по доставке наемников российской частной военной компании "Вагнера" в Украину. Сразу после того, как эта информация попала в СМИ, в ГБР было зарегистрировано уголовное производство.

"Следствие ведется. И уже, насколько я знаю, не одно дело, на самом деле", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что органы досудебного следствия должны допросить всех, кто распространял информацию о срыве спецоперации и, якобы, причастность к этому людей из Офиса президента. В том числе - бывшего руководителя Офиса президента - Андрея Богдана.

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