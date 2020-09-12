Этот день в истории: открытие пещерных шедевров Ласко, похищение Муссолини, презентация браузера Netscape

12 сентября, 2020, 14:04

12 сентября 1940 года вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четырьмя местными подростками найдена пещера-грот с настенными рисунками в возрасте 15-17 тыс. лет, которые на сегодня являются одной из лучших коллекций доисторической живописи периода позднего палеолита

Первым грот Ласко размером примерно 5 на 22 метров изучал французский археолог Анри-Проспер Брюиль, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

12 вересня1943 года - группой немецких десантников во главе с майором Харальдом Морсом освобожден Бенито Муссолини, арестованный новым итальянским правительством и удерживаемый в труднодоступном высокогорном районе Апеннин. Впрочем лавры героя операции "Дуб" достались гауптштурмфюреру СС Отто Скорцени, лично выбранному Адольфом Гитлером для освобождения его "пропавшего друга".

12 сентября 1990 года - министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции и двух Германий, ГДР и ФРГ, в московской гостинице "Октябрьская" подписали итоговый документ конференции "Два плюс четыре" - соглашение об окончательном урегулировании отношений с Германией, которая предусматривала план объединения Германии, восстановления ее суверинитет, вступление в НАТО и вывода советских войск. Соглашение закрепляло существующие в Европе границы и прекращало права и обязанности союзников по Западному Берлину и Германии в целом. Советский Союз, подпись которого была под соглашением, был решающий, за согласие на объединение Германии впоследствии получил от ФРГ 15 млрд марок на покрытие расходов, связанных с выводом войск из ГДР, и беспроцентный кредит в сумме 3 млрд марок.

12 сентября 1994 - в Атланте (США) Марк Андреессен представил новый веб-браузер Mosaic Netscape. Через три года Netscape 3.0 стал лучшим браузером в мире.

12 сентября 2008 года в Харькове состоялся первый в Украине концерт Queen.

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