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Espreso.tvМирЧемпиона Ирана по борьбе казнили за участие в антиправительственных протестах

Чемпиона Ирана по борьбе казнили за участие в антиправительственных протестах


фото: twitter
В Иране за участие в антиправительственных протестах казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари

Об этом сообщает Радио Свобода.

27-летнего спортсмена признали виновным в убийстве охранника и участии в антиправительственных акциях протеста в 2018 году.

Афкари ранее заявлял, что его пытали. Иран все обвинения в пытках отверг. Адвокат спортсмена утверждал, что доказательств вины Афкари не было.

Дело вызвало международный резонанс. В защиту Афкари выступали президент США Дональд Трамп и президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Всемирный профсоюз спортсменов призвал исключить Иран из мирового спорта, если смертный приговор будет осуществлен.

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