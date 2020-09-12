Балух до сих пор не в сознании. Состояние стабильно тяжелое

12 сентября, 2020, 14:58

Представитель украинской общины Крыма, бывший пленник Кремля Владимир Балух, на которого недавно совершили нападение в столичном Гидропарке, находится в стабильно тяжелом состоянии

Об этом днем в субботу, 12 августа 2020 года, сообщила на своей странице народный депут, сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV .

"От врачей В. Балуха:" Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Надо время. Все, что нужно есть. Под контролем! ", - рассказала политик.

"Он без сознания пока", - добавила она в комментариях.

В ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке на Балуха случился приступ. После этого он перенес сложную операцию на голове и был введен в состояние медикаментозного сна.

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