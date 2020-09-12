 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАмериканская компания помогала белорусским властям блокировать интернет - Bloomberg

Американская компания помогала белорусским властям блокировать интернет - Bloomberg


фото: Reuters
Американская компания Sandvine Inc. поставляла в Беларусь оборудование для фильтрования интернет-трафика

Об этом сообщает Bloomberg.

Американский производитель сетевого оборудования Sandvine Inc. продал белорусским властям технику, позволяющую фильтровать до 40% входящего и исходящего из страны интернет-трафика. Об этом свидетельствует запись разговора руководства компании с сотрудниками, которая оказалась в распоряжении Bloomberg.

Как уточняет издание, 11 сентября руководство Sandvine провело конференцию, чтобы успокоить сотрудников, встревоженных возможными последствиями сотрудничества компании с Беларусью. В разговоре технический директор Sandvine Александр Гаванген вспомнил, что компания в течение года сотрудничала с белорусской правительственной организацией. Он также признал, что власть могла использовать оборудование компании для блокирования веб-сайтов и мессенджеров во время протестов в Беларуси. Однако, по мнению Гавангена, ограничение доступа к специфическим материалов на интернет-сайтах не имеет отношения к нарушению прав человека.

"Мы не хотим играть в мировую полицию. Мы верим, что каждое суверенное государство имеет иметь право на то, чтобы устанавливать собственную политику в отношении того, что в ней разрешено или запрещено", - сказал Геванген во время пресс-конференции.

По данным Bloomberg, основным подрядчиком, за которого американцы поставляли свое оборудование в Беларусь, была российская компания "Инфосистемы Джет", которая в начале 2019 г. заключила с Беларусью соглашение на $2,5 млн.

Как сообщает издание, американское оборудование было установлено в Минске на двух объектах, откуда белорусский центр обмена трафиком мог управлять интернет-активностью в стране.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

12 сентября, 2020 суббота

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать