Американская компания помогала белорусским властям блокировать интернет - Bloomberg

12 сентября, 2020, 21:45

Американская компания Sandvine Inc. поставляла в Беларусь оборудование для фильтрования интернет-трафика

Об этом сообщает Bloomberg.

Американский производитель сетевого оборудования Sandvine Inc. продал белорусским властям технику, позволяющую фильтровать до 40% входящего и исходящего из страны интернет-трафика. Об этом свидетельствует запись разговора руководства компании с сотрудниками, которая оказалась в распоряжении Bloomberg.

Как уточняет издание, 11 сентября руководство Sandvine провело конференцию, чтобы успокоить сотрудников, встревоженных возможными последствиями сотрудничества компании с Беларусью. В разговоре технический директор Sandvine Александр Гаванген вспомнил, что компания в течение года сотрудничала с белорусской правительственной организацией. Он также признал, что власть могла использовать оборудование компании для блокирования веб-сайтов и мессенджеров во время протестов в Беларуси. Однако, по мнению Гавангена, ограничение доступа к специфическим материалов на интернет-сайтах не имеет отношения к нарушению прав человека.

"Мы не хотим играть в мировую полицию. Мы верим, что каждое суверенное государство имеет иметь право на то, чтобы устанавливать собственную политику в отношении того, что в ней разрешено или запрещено", - сказал Геванген во время пресс-конференции.

По данным Bloomberg, основным подрядчиком, за которого американцы поставляли свое оборудование в Беларусь, была российская компания "Инфосистемы Джет", которая в начале 2019 г. заключила с Беларусью соглашение на $2,5 млн.

Как сообщает издание, американское оборудование было установлено в Минске на двух объектах, откуда белорусский центр обмена трафиком мог управлять интернет-активностью в стране.

Начиная с 9 августа проблемы с интернетом у разных провайдеров наблюдались по всей Беларуси .

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