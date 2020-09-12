12 сентября на фронте нарушений тишины не зафиксировано

12 сентября, 2020, 19:09

12 сентября на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима тишины

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток, 12 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина.

В районе проведения операции надлежащим образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, подразделения ГСЧС Объединенных сил привлечены к ликвидации возгорания сухой травы в районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 9 домов, на 26 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы почти 10 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 210 найденных взрывоопасных предмета.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

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