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Espreso.tvЭкономикаЗлоупотребления в "Борисполе": Суд назначил экс-директору аэропорта залог в более 5 млн грн

Злоупотребления в "Борисполе": Суд назначил экс-директору аэропорта залог в более 5 млн грн


фото: korrespondent.net
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) выбрал экс-директору аэропорта "Борисполь", а сегодня президенту компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), Евгению Дыхне меру пресечения в виде залога в 5,25 млн грн за злоупотребление служебным положением

Об этом пишет Лига.Бизнес.

По информации издания, залог за Дыхне внесет авиакомпания МАУ.

В издании напомнили, что ВАКС накануне начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения об избрании меры пресечения президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, повлекшем более 16,5 млн грн убытков государственному предприятию "аэропорт" Борисполь ".

Отмечается, что прокурор настаивал на применении меры пресечения в виде залога почти 15 млн грн.

"Сторона обвинения осуществляет ходатайство о применении в отношении подозреваемого Дыхне меры пресечения в виде залога в соответствующем размере - 6800 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - цитирует издание слова прокурора.

Следователи НАБУ заявили, что обвинения в том, что в 2014-2019 годах высшие руководители госпредприятия передавали в аренду помещения коммерческим структурам, не имея на то права.

Как пояснили изданию в МАУ, практика подписания предварительных договоров, в период, когда Фонд госимущества проводит процедуры выбора арендаторов, существует с 2010 года.

"Сроки на проведение конкурса аренды у Фонда госимущества, согласно закону, нет. Нормальная практика для Фонда - проводить конкурс около двух лет", - цитирует издание слова пресс-службы компании.

Там отмечают, что за это время различными руководителями было подписано более 150 договоров, из них около 100 - это договоры, обеспечивающие производственное функционирование любого цивилизованного аэропорта мира: аренда касс, офисных и складских помещений.

В МАУ пояснили, что после заключения предварительного договора участник должен подписать основной договор (конечно, если станет победителем конкурса, который проводится Фондом госимущества). В противном случае - освободить площадь для нового арендатора. Это обязательное условие договора.

"По мнению следствия, если арендодатель оплачивал по предварительному договору сумму Х, а в результате конкурса (проведенного, напомню, через два года) участник выиграл конкурс по цене Y, которая выше цена X, то на YX нанесен ущерб предприятию. Логика хозяйственника другая: X - это значительно выше и лучше, чем ноль, умноженный на 24 месяца. Стоимость аренды в обоих случаях определяется независимыми аккредитованными оценщиками, а не директором государственного предприятия. Это если о деньгах. Как оценить отсутствие возможности обеспечить работу аэропорта без касс авиакомпаний, касс Укрзализныци, аптеки, общественного питания, я не знаю ", - цитирует Лига комментарий Дыхне.

По его словам, это не новая тема, она хорошо знакома всем министрам инфраструктуры и руководителям Фонда госимущества.

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