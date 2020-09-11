Зеленский призвал Дуду восстановить могилу воинов УПА в польском селе Верхрата

11 сентября, 2020, 16:15

11 сентября в ходе разговора глав государств Польши и Украины, президент Дуда пообещал решить проблему с восстановлением могилы УПА в селе Верхрата до следующей официальной встречи с Владимиром Зеленским

Соответствующий вопрос президент Владимир Зеленский поднял в ходе беседы с польским коллегой Анджеем Дудой, передает ОПУ.

"Президент Украины поднял вопрос исторической памяти, а именно - внесение в реестр воинских захоронений и восстановление легальной украинской могилы на горе Монастырь возле с. Верхрата", - рассказали в Офисе президента.

Как отметили в ОПУ, президент Польши Дуда отметил, что надеется уже к следующей встрече глав государств снять этот вопрос с повестки дня.

Напомним, 20 января на горе Монастырь возле села Верхрата уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА , погибших в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года. Ранее в октябре 2016 Андала разрушили на кладбище в селе памятник украинцам, в т. ч. воинам УПА. Этот факт вандализма стал очередным в серии, которая началась в 2015 году. Похожие случаи произошли перед этим в селах Грушовици, Радруж, Молодич, Вербица, Монастырь, Пикуличи и Лиски.

27 января, после уничтожения новой памятной доски, Зеленский заявил, что польские власти восстановят уничтоженную могилу украинских военных на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве и возьмет ее под защиту

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