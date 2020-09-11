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Espreso.tvОбществоЗа нарушение равноправия: полиция Умани открыла дело из-за отказа в одном из кафе принимать паломников

За нарушение равноправия: полиция Умани открыла дело из-за отказа в одном из кафе принимать паломников

В Умани владелец одного из кафе разместил табличку, что не обслуживает хасидов в заведении, поэтому полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан в религиозных убеждениях

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 11 сентября, в Уманский отдел полиции поступило сообщение от исполнительного директора Объединенной Еврейской общины Украины о том, что неизвестный в одном из кафе города Умани разместил табличку на трех разных языках с информацией, что хасиды в этом заведении не обслуживаются. По словам заявителя, табличка демонстрирует предвзятое отношение к брацлавским хасидам", - говорится в сообщении.

Впоследствии, на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что табличку установил хозяин кафе.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что разместил эту информацию с целью нераспространения вируса Covid-19.

Отмечается, что вещественные доказательства изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование.

По данному факту следственным Уманского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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