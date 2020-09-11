Испанский клуб погнал украинца в чемпионат Польши
Об этом сообщает официальный сайт "Леха".
Игрок уже прошел медицинские тесты и в ближайшее время будет официально представлен публике. Василий Кравец выступает на позиции левого защитника и достоверно заменит другого украинца из "Леха" Виктора Костевича, который подписал контракт с "Динамо".
Арендное соглашение между польским и испанским клубом рассчитано на 1 год, у "Леха" будет приоритетное право выкупа футболиста.
В прошлом сезоне 23-летний Василий Кравец на правах аренды выступал за испанский "Луго" со второго испанского дивизиона. В общем провел в Сегунде 16 матчей и отдал 2 ассиста.
- В январе Василий Кравец покинул клуб высшего испанского дивизиона "Леганес" и вернулся в "Луго".
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