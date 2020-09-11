Испанский клуб погнал украинца в чемпионат Польши

11 сентября, 2020, 21:11

Испанский "Леганес" отдал украинца Василия Кравца в аренду польскому "Леху"

Об этом сообщает официальный сайт "Леха".

Игрок уже прошел медицинские тесты и в ближайшее время будет официально представлен публике. Василий Кравец выступает на позиции левого защитника и достоверно заменит другого украинца из "Леха" Виктора Костевича, который подписал контракт с "Динамо".

Арендное соглашение между польским и испанским клубом рассчитано на 1 год, у "Леха" будет приоритетное право выкупа футболиста.

В прошлом сезоне 23-летний Василий Кравец на правах аренды выступал за испанский "Луго" со второго испанского дивизиона. В общем провел в Сегунде 16 матчей и отдал 2 ассиста.

В январе Василий Кравец покинул клуб высшего испанского дивизиона "Леганес" и вернулся в "Луго".