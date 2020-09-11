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Espreso.tvОбществоЯдерное топливо на ЧАЭС: начались "горячие" испытания нового хранилища

Ядерное топливо на ЧАЭС: начались "горячие" испытания нового хранилища


фото: korrespondent
На новом хранилище Чернобыльской атомной электростанции начались "горячие" испытания в рамках отдельного разрешения на ввод в эксплуатацию ядерной установки - хранилища отработанного ядерного топлива №2 (ХОЯТ-2), предоставленного Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины

Об этом сообщила пресс-служба станции.

"Накануне на ХОЯТ-1 в присутствии инспекторов МАГАТЭ в транспортный чехол была загружена первая партия из 9 отработанных топливных сборок, которая утром 10 сентября была перевезена из хранилища отработанного ядерного топлива мокрого типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище (ХОЯТ-2) для дальнейшего обращения с ОЯТ. Перевозка осуществляется специальным вагоном-контейнером, который дополнительно выполняет функцию биологической защиты персонала от радиационного облучения ", - говорится в сообщении.

На станции сообщили, что все операции, которые осуществляются в ХОЯТ-2, являются новыми, а обращение с тепловыделяющими сборками непосредственно на новом хранилище является достаточно сложным и включает резку, переупаковку, высушивание, герметизацию в специальном пенале и дальнейшее горизонтальное размещение в сухом бетонном модуле.

"Это событие служит стартом работ, которые продлятся около десяти лет, и в дальнейшем будут гарантировать безопасное хранение ОЯТ, накопленного за время эксплуатации энергоблоков ЧАЭС, в течение 100 лет", - говорится в сообщении.

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