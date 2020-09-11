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Espreso.tvОбществоВстреча глав государств Нормандского формата в Берлине не обсуждали, - Козак

Встреча глав государств Нормандского формата в Берлине не обсуждали, - Козак


фото: kremlin.ru
Представитель Владимира Путина на встрече советников глав государств Нормандского формата Дмитрий Козак отрицает возможность проведения новой встречи на президентском уровне для выполнения всех требований, которые были подписаны в декабре 2019 года в Париже

Об этом заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил во время пресс-конференции по итогам встречи политических советников глав государств Нормандии, передает "РБК-Украина".

Козак отметил, что саммит лидеров "нормандской четверки" может состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

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"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит в нормандском формате является целью, мы понимаем, что оснований для его проведения нет. Если мы будем собираться, чтобы просто поговорить, мы отвлечем урегулирование конфликта на неопределенный срок", - заявил представитель России.

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