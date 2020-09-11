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Espreso.tvЭкономикаВозможность выплаты на карты: в СБУ назвали причину популярности мошеннической пирамиды B2B Jewelry

Возможность выплаты на карты: в СБУ назвали причину популярности мошеннической пирамиды B2B Jewelry

По информации Службы безопасности Украины, важную роль в популяризации проекта B2B Jewellery сыграли вилпаты на карты, которые осуществлялись благодаря сотрудничеству с лицензированными финансовыми учреждениями Национального банка Украины

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

"Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу заметить, что указанное обстоятельство было осуществлено благодаря сотрудничеству с лицензированными банками НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных средств в зарплату", - цитирует издание слова сотрудника главного управления СБУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.

Кроме того, сотрудник СБУ отметил, что, если бы не было возможности осуществления выплат на карты, "возможно, не было бы такой массовости".

По информации издания, служащий отказался называть финансовые учреждения, чтобы не навредить расследованию, однако уточнил, что государственные банки в деле не фигурировали.

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