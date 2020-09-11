Возможность выплаты на карты: в СБУ назвали причину популярности мошеннической пирамиды B2B Jewelry
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
"Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу заметить, что указанное обстоятельство было осуществлено благодаря сотрудничеству с лицензированными банками НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных средств в зарплату", - цитирует издание слова сотрудника главного управления СБУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.
Кроме того, сотрудник СБУ отметил, что, если бы не было возможности осуществления выплат на карты, "возможно, не было бы такой массовости".
По информации издания, служащий отказался называть финансовые учреждения, чтобы не навредить расследованию, однако уточнил, что государственные банки в деле не фигурировали.
- Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. По информации издания "НВ", на фото обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий B2B Jewelry.
- Офис генерального прокурора 1 сентября сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды в мошенничестве и отмывании денег.
- 8 сентября о подозрении было сообщено организатору, руководителю и главному бухгалтеру финансовой пирамиды, которые ранее были разоблачены на присвоении более $ 250 млн средств вкладчиков.
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