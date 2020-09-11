Во Львовской области мужчина напал с ножом на пограничника

11 сентября, 2020, 16:02

У границы во Львовской области задержали мужчину, он напал на пограничника после требования предъявить документы

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

10 сентября пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда в районе одного из населенных пунктов Яворивского района остановили неизвестного мужчину.

На просьбу показать документы и рассказать цель его пребывания в пограничной зоне, мужчина достал нож и набросился на одного из пограничников.

Правоохранители, применив спецсредства, задержали нападавшего. Во время нападения пограничники ранений не получили, мужчине удалось повредить ножом только форму

Причину нападения на правоохранителя нападающий не объяснил.

Для проведения следственных действий на место происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции. После установления личности, правонарушитель будет привлечен к ответственности по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска"

Кроме того, в полицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 342 УК Украины "Сопротивление представителю власти" и ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".