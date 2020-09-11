В Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб, - ГСЧС

11 сентября, 2020, 11:45

В Житомирской области разбился дельтаплан, один человек погиб

Об этом сообщает ГСЧС.

Инцидент произошел около 8 утра. По предварительной информации, дельтаплан делал обработку подсолнечнечникового поля.

"Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и погиб. Обстоятельства падения устанавливаются", - сообщили спасатели.