В Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб, - ГСЧС
11 сентября, 2020, 11:45
В Житомирской области разбился дельтаплан, один человек погиб
Об этом сообщает ГСЧС.
Инцидент произошел около 8 утра. По предварительной информации, дельтаплан делал обработку подсолнечнечникового поля.
"Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и погиб. Обстоятельства падения устанавливаются", - сообщили спасатели.
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