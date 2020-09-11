 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб, - ГСЧС

В Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб, - ГСЧС


фото: ДСНС
В Житомирской области разбился дельтаплан, один человек погиб

Об этом сообщает ГСЧС.

Инцидент произошел около 8 утра. По предварительной информации, дельтаплан делал обработку подсолнечнечникового поля.

"Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и погиб. Обстоятельства падения устанавливаются", - сообщили спасатели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать