В ВСУ за сутки выявлено 35 новых случаев COVID-19, - Медсилы
11 сентября, 2020, 12:00
По состоянию 11 сентября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 всего болеет 640 человек
Об этом сообщается на странице Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
Отмечают, что всего за время пандемии выздоровели - 1478 человек, летальных исходов - 6. На изоляции находятся 716 человек.
Среди новых больных в больницах находится четверо.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек.
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