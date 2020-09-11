В ВСУ за сутки выявлено 35 новых случаев COVID-19, - Медсилы

11 сентября, 2020, 12:00

По состоянию 11 сентября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 всего болеет 640 человек

Об этом сообщается на странице Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечают, что всего за время пандемии выздоровели - 1478 человек, летальных исходов - 6. На изоляции находятся 716 человек.

Среди новых больных в больницах находится четверо.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек.