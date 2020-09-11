 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ за сутки выявлено 35 новых случаев COVID-19, - Медсилы

В ВСУ за сутки выявлено 35 новых случаев COVID-19, - Медсилы


фото: dpsu.gov.ua
По состоянию 11 сентября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 всего болеет 640 человек

Об этом сообщается на странице Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечают, что всего за время пандемии выздоровели - 1478 человек, летальных исходов - 6. На изоляции находятся 716 человек.

Среди новых больных в больницах находится четверо.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать