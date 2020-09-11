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Espreso.tvСпортВ возрасте 70 лет скончался экс-чемпион мира по боксу

В возрасте 70 лет скончался экс-чемпион мира по боксу


фото: Getty Images
В возрасте 70 лет скончался экс-чемпион мира по боксу Алан Минтер

Об этом сообщает Sky Sports.

Причина смерти спортсмена не уточняется, однако известно, что боксер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

На профессиональном ринге британский боксер провел 49 боев, на его счету 39 побед, 23 из них нокаутом. Алан Минтер - бронзовый призером Олимпиады 1972 года. Также спортсмен владел чемпионскими поясами в среднем весе (до 72,6 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и EBU (Европейского боксерского союза). В 1980 году стал абсолютным чемпионом мира.

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