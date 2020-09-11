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Espreso.tvОбществоВ Украине разработают тест-систему, которая будет отличать грипп от COVID-19 - главный санврач Ляшко

В Украине разработают тест-систему, которая будет отличать грипп от COVID-19 - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения заказало разработку тест-системы, которая позволит определять с одного образца, чем болен человек: гриппом, парагриппом или коронавирусом

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает 5 канал .

"Сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь, огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что Минздрав заказало у ученых тест-систему, которая будет определять различные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", - отметил главный санитарный врач.

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