В Украине разработают тест-систему, которая будет отличать грипп от COVID-19 - главный санврач Ляшко
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает 5 канал .
"Сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь, огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - подчеркнул Ляшко.
Он отметил, что Минздрав заказало у ученых тест-систему, которая будет определять различные виды вирусов.
"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", - отметил главный санитарный врач.
- В Украине за минувшие сутки, 10 сентября, обнаружили 3144 новых случаев заражения коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-