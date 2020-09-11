В Киеве сообщили о заминировании четырех центральных станций метро и двух ТЭЦ
11 сентября, 2020, 17:44
Аноним сообщил о заминировании четырех станций киевского метро
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании четырех станций метрополитена Майдан Незалежности, Льва Толстого, Крещатик и Дворец спорта", - говорится в сообщении.
Также сообщили о заминировании ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
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