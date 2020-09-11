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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" Соломенский и Шевченковский суд

В Киеве "заминировали" Соломенский и Шевченковский суд


фото: rfe
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Соломенского и Шевченковского судов

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Соломенского суда и Шевченковского судов, которые находятся по трем адресам: на улице Кривоноса, Шутова и Дегтяревской.

На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации людей и работников суда.

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