В Грузии отложили начало учебного года из-за коронавируса

11 сентября, 2020, 18:02

В шести крупных городах Грузии начало учебного года отложено до 1 октября из-за вспышки коронавируса в стране

Об этом Новости-Грузия заявил премьер-министр Георгий Гахария.

"В этих городах учебный процесс в высших учебных заведениях, как и в школах, начнется с 1 октября. Это нам необходимо для того, чтобы правильно оценить нынешние риски. Для этого нам вместе с эпидемиологами нужно две недели. После этого мы примем дополнительные решения по детей ", - сообщил он.

Отмечается, что речь идет о Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти.

Как минимум в течение двух недель, с 15 сентября по 1 октября, школьники и студенты будут учиться в дистанционном режиме.

Акцентируется, что решение о переносе начала учебного года в крупных городах принято на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии. Тенденция роста случаев инфицирования наблюдается в стране с 1 сентября. Только за последние сутки в Грузии было обнаружено 87 новых случаев COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии.

По состоянию на утро 11 сентября во мире зарегистрировали 28351973 случая коронавируса, в частности 913 918 смертей и 20342702 случая выздоровления.

Антилидерами по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

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