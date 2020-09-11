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Espreso.tvОбществоВ Германии не исключают остановку строительства "Северного потока-2"

В Германии не исключают остановку строительства "Северного потока-2"

В Германии рассматривают вариант прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Хайко Маас в эфире телеканала ZDF .

Он отметил, что на порядок дневный вынесут все варианты.

"Россия, приняв участие в расследовании (инцидента с Навальным, - ред.), может внести вклад в то, чтобы такое решение (о прекращении строительства" Северного потока-2 ", - ред.) не было принято", - заявил Маас.

  • Ранее в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
  • Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
  • После чего официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил , что канцлер Ангела Меркель уже не исключает санкций против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
  • Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от "Северного потока-2" из-за отравления Навального, но отметил, что Германия сейчас слабовата для такого решения с точки зрения энергетической безопасности.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал отравление российского оппозиционера Алексееве Навального последним сигналом тревоги для того, чтобы Германия остановила строительство газопровода "Северный поток-2".

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