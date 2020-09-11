В джунглях Бразилии туземцы застрелили из лука исследователя и защитника диких племен

11 сентября, 2020, 18:15

На северо-востоке страны в штате Рондония туземцы застрелили из лука в грудь ведущего исследователя изолированных племен 56-летнего Риэли Францискато

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

Отмечается, что 56-летний исследователь Риэл Францискато прибыл в тропические леса Амазонии, чтобы наблюдать за жизнью племени в рамках своей работы на правительственное агентство коренных народов Funai.

Причиной стало заявление ассоциации этноэкологической защиты Kaninde, которую он помог создать в 1980-х годах, что коренное население региона не способно отличить друга от врага из внешнего мира.

Очевидцы трагедии рассказали, что Францискато и его спутников обстреляли из луков, когда те подошли к группе коренного населения. Смотрите также: Ученые показали редкие кадры изолированного племени в Бразилии

По словам свидетелей, ученый, которого сопровождали полицейские, попытался спрятаться за автомобилем, но ему попали стрелой в грудь.

Один из полицейских рассказал, что Францискато смог вытянуть стрелу, которая попала ему выше сердца.

"Он вытащил стрелу из груди, пробежал метров 50 и упал, как подкошенный", - сказал офицер.

Бразильский фотокорреспондент Габриэль Учида сообщил, что ученый приехал понаблюдать за племенем, известным как "изолированная группа на реке Каутари".

По словам фотографа, это племя всегда было мирным, но на этот раз навстречу вышло пять вооруженных людей, которые назвались "отрядом войны".

Правозащитники по организации Survival International говорят, что Риели Францискато пригласили в этот район в Бразилии из-за обострения конфликтов с изолированными племенами. Причиной конфликта с туземцами стала вырубка местными владельцами ранчо джунглей. Survival International заявила в своем пресс-релизе, что смерть ученого "почти наверняка была ответом на огромное давление", которому подвергают лес и аборигенов. Защитники туземцев, комментируя убийство Францискато, отмечают, что некоторые коренные народы в Амазонии бурно реагируют на присутствие посторонних людей на их землях. Они могли принять группу ученого за тех, кто способствует вырубке лесов. Лидеры коренных народов говорят, что инциденты с нелегальными горняками, фермерами и лесозаготовителями на их исконных землях участились с тех пор, как в 2019 году президентом Бразилии стал Жаир Болсонару, пообещав развивать регион Амазонии.

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