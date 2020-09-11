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Espreso.tvОбществоВ Беларуси за месяц протестов составили более 200 протоколов на несовершеннолетних, - заместитель генпрокурора страны

В Беларуси за месяц протестов составили более 200 протоколов на несовершеннолетних, - заместитель генпрокурора страны

Прокуратура Беларуси будет инициировать усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей, в связи с участием последних в протестах

Об этом заявил заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стука, передает БелТА .

"Более 200 протоколов об административном правонарушении составлены в отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках", - заявил стук.

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По его словам, создание родителями ситуации, когда здоровью и даже жизни детей угрожает опасность, а также факты привлечения самих родителей к административной и иной ответственности является одним из показателей семейного неблагополучия и могут привести к защитным мерам по отношению к детям.

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"Одновременно прокуратура поставила вопрос о привлечении к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей, совершивших правонарушения, а также их пребывания в ночное время без сопровождения взрослых", - отметил заместитель генпрокурора.

  • Напомним, в ходе общественного протеста народа Беларуси, не признает президент страны Александр Лукашенко из-за фальсификации выборов, с заключительного дня выборам 9 августа было задержано более 10 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

 

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