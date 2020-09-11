УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После первого тура полтавская "Ворскла" возглавляет турнирную таблицу УПЛ. На последней строчке находится донецкий "Олимпик", который разгромно проиграл киевскому "Динамо" (1: 4).
Единственный матч, который завершился с ничейным счетом - встреча "Днепр-1" и "Ингульца", которые закончили поединок 1: 1. Противостояние "Львов" - "Минай" перенесено из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе.
Чемпионат Украины по футболу
2-й тур
11 сентября
19:00 "Динамо" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
12 сентября
14:00 "Днепр-1" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале УНИАН
17:00 "Колос" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
13 сентября
14:00 "Минай" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Заря" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале УНИАН
19:30 "Ворскла" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
* Матч "Движение" - "Шахтер" перенесен и состоится 23 сентября
- 21 августа в стартовом матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило донецкий "Олимпик" со счетом 4: 1 .
- 23 августа полтавская "Ворскла" разгромила львовский "Рух" со счетом 5: 2.
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