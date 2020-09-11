УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура чемпионата Украины по футболу

11 сентября, 2020, 07:15

Во 2-м туре Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" сыграет против черниговской "Десны"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После первого тура полтавская "Ворскла" возглавляет турнирную таблицу УПЛ. На последней строчке находится донецкий "Олимпик", который разгромно проиграл киевскому "Динамо" (1: 4).

Единственный матч, который завершился с ничейным счетом - встреча "Днепр-1" и "Ингульца", которые закончили поединок 1: 1. Противостояние "Львов" - "Минай" перенесено из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе.

Чемпионат Украины по футболу

2-й тур

11 сентября

19:00 "Динамо" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

12 сентября

14:00 "Днепр-1" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале УНИАН

17:00 "Колос" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

13 сентября

14:00 "Минай" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Заря" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале УНИАН

19:30 "Ворскла" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

* Матч "Движение" - "Шахтер" перенесен и состоится 23 сентября