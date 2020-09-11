Украина инициирует санкционный "Акт Сенцова" в отношении российских нарушителей прав человека, - спецпредставитель МИД

11 сентября, 2020, 15:30

Министерство иностранных дел планирует создать украинский "Акт Сенцова" по примеру "Акта Магнитского" с целью наложения санкций на нарушителей прав человека

Об этом в блоге на сайте Зеркало недели сообщил спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев.

"Учитывая то, что Украина имеет большой опыт борьбы за освобождение от русского плена украинских политических заключенных, мы планируем создать в Украине, по образцу американского "Акта Магнитского", свой украинский "Акт Сенцова" - процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования Украинскими правоохранительными органами тех иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права человека, обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров ", - заявил Макеев.

2012 года "акт Магнитского" - закон, который вводит санкции против лиц, причастных к нарушению прав человека, - постановили в США.

Документ сначала определял круг лиц, российских чиновников, причастных к гибели в российском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, и вводил для них запрет на въезд в США и финансовые санкции. Затем действие акта распространили на нарушителей со всего мира.